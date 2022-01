Papa Francesco: battesimi nella Cappella Sistina, “custodire l’identità cristiana dei vostri figli”

“I vostri figli riceveranno oggi l’identità cristiana. E voi, genitori e padrini, dovete custodire questa identità”. Lo ha detto il Papa, che ieri, come è consuetudine nel giorno della festa liturgica del Battesimo del Signore, è tornato a battezzare alcuni neonati, figli di dipendenti vaticani, nella Cappella Sistina, dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria ancora in corso. “Questo è il vostro compito durante la vostra vita”, ha proseguito Francesco: “Custodire l’identità cristiana dei vostri figli. È un impegno di tutti i giorni: farli crescere con la luce che oggi riceveranno. Questo soltanto volevo dirvi, questo è il messaggio di oggi: custodire l’identità cristiana che voi avete portato oggi per farla ricevere ai vostri figli”. Poi le indicazioni concrete riservate ai bambini, protagonisti della cerimonia: “Fate in modo che non abbiano troppo caldo, che si sentano a loro agio… E se hanno fame, allattateli tranquillamente qui, davanti al Signore, non c’è problema. E se gridano, lasciateli gridare, perché loro hanno uno spirito di comunità, diciamo uno ‘spirito di banda’, uno spirito d’insieme, e basta che uno incominci – perché tutti sono musicali – e subito viene l’orchestra! Lasciateli piangere tranquilli, che si sentano liberi. Ma che non sentano troppo caldo e, se hanno fame, che non restino con la fame”.