Sovrano Ordine di Malta: domani fra’ Marzo Luzzago riceverà in udienza il Corpo diplomatico

Il Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, fra’ Marco Luzzago, riceverà in udienza il Corpo diplomatico accreditato presso il Sovrano Ordine di Malta domani, 11 gennaio, a Roma. L’udienza – si legge in una nota – avrà luogo nella Villa Magistrale, sede di governo dell’Ordine di Malta, e si svolgerà in forma ristretta a causa delle norme sanitarie imposte dalla pandemia. Potrà essere seguita in streaming sul canale YouTube dell’Ordine di Malta con inizio alle 10.55. In apertura dell’incontro, il discorso del decano del Corpo diplomatico accreditato, l’ambasciatore del Camerun, Antoine Zanga. Il Luogotenente di Gran Maestro – si legge nel comunicato – farà il punto sulle principali attività medico-sociali svolte dall’Ordine di Malta nel mondo. Fra’ Marco Luzzago, in particolare, illustrerà i principali progetti realizzati nel corso dell’anno passato per aiutare le persone maggiormente colpite dalla crisi pandemica, ma anche dalle tante emergenze quali conflitti e catastrofi naturali. Verranno, inoltre, illustrate le più importanti iniziative a carattere diplomatico svolte durante l’anno che si è appena concluso e le principali attività in ambito diplomatico e istituzionale previste per i prossimi mesi.

