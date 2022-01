Diocesi: Ravenna-Cervia, stasera mons. Bulgarelli alla Scuola teologica per parlare del cammino sinodale

Sono dedicati al Sinodo i primi due incontri del 2022 della Scuola di formazione teologica “San Pier Crisologo” dell’arcidiocesi di Ravenna-Cervia. Oggi, lunedì 10 gennaio, sarà ospite della Scuola “San Pier Crisologo” mons. Valentino Bulgarelli, sottosegretario Cei e direttore dell’Ufficio catechistico nazionale, tra i principali attori del cammino sinodale della Chiesa italiana. L’appuntamento è per le 20.45 in Seminario e l’incontro ha per titolo “Per un noi ecclesiale. In ascolto delle comunità”.

Il 18 gennaio, sempre in Seminario, come ricorda “Risveglio Duemila”, settimanale cattolico d’informazione, si parla di Sinodo in chiave ecumenica con Brunetto Salvarani, teologo, scrittore e docente, e Simone Morandini, docente della Facoltà teologica del Triveneto e dell’Istituto studi ecumenici “San Bernardino” di Venezia. L’appuntamento si svolge in collaborazione con l’Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso. L’incontro è alle 20.45 e ha per titolo “Camminare insieme sulla stessa via… Esempi di sinodalità ecumenica”.