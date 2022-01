Diocesi: mons. Savino (Cassano all’Jonio), “data del battesimo non soltanto non va dimenticata ma custodita nel cuore”

“La festa trascorsa, è stata un’opportunità per rinnovare le promesse del nostro Battesimo, ed è anticipata tutta la missione di Gesù e la sua predicazione fino alla crocifissione quando sarà in mezzo a due malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra”. Lo ha detto mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, nell’omelia della messa del Battesimo del Signore, celebrata ieri. La data del nostro battesimo, ha ricordato il presule citando l’invito a riscoprirla da parte di Papa Francesco, “non soltanto non va dimenticata ma deve essere custodita nel cuore perché venga festeggiata ogni anno come si festeggia il compleanno”. Il vescovo – informa la diocesi – ha poi invitato per questa occasione “a comprendere la grazia ricevuta con il battesimo che ci innestati in Cristo e ci ha resi partecipi della Sua Santa Chiesa per vivere responsabilmente i tre doni, del sacerdozio comune, della profezia e della regalità”.