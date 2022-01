Coronavirus Covid-19: diocesi Piacenza-Bobbio, positivo il vescovo Cevolotto

In seguito ad un tampone molecolare, eseguito sabato 8 gennaio, mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio, è risultato positivo al Covid-19. Pertanto, nel rispetto delle indicazioni sanitarie vigenti, resta isolato nel suo appartamento. A renderlo noto è la diocesi, che precisa come i sintomi del presule “sono quelli di una normale influenza”. “Tutti gli impegni che riguardano la sua presenza sono stati sospesi”, si legge sul sito della diocesi: “Restano attivi solo quelli in cui è possibile effettuare il collegamento a distanza”.