Noticum: Chiesa e missioni in America Latina. Focus sul ruolo dei laici nel cammino sinodale

La rivista missionaria digitale e multimediale Noticum di gennaio dedica il “tema del mese” all’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi, svoltasi a Città del Messico dal 22 al 28 novembre scorsi: interviste, documento finale, le sfide della chiesa continentale alla luce anche del Sinodo. Beppe Magri si interroga su ruolo e cammino dei laici nel processo sinodale della Chiesa che nel 2022 entra nel vivo. Raffaella Canini della comunità Papa Giovanni XXIII racconta a Noticum i suoi 28 anni passati in Brasile: partita come single, in Brasile si è sposata, dedicandosi all’accoglienza e al soccorso di persone bisognose. Saranno padre Cosma Spessotto, francescano, assieme a padre Rutilio Grande e i due laici che erano con lui, ad essere beatificati il prossimo 22 gennaio a San Salvador in Centro America: la rivista della Fondazione Missio vi riserva un servizio. Scorrendo le pagine, le famiglie km 0 di Missio si presentano e iniziamo, a partire da questo numero, una nuova rubrica. Don Alessandro Alberti di Como, già fidei donum in Camerun, ricorda la figura di mons. Philippe Stevens, vescovo emerito di Maroua-Mokolo, religioso dei Piccoli Fratelli del Vangelo, figura molto significativa che ha terminato la sua vita terrena il 7 dicembre scorso. Seguono poi le pagine continentali con le notizie che arrivano dai missionari italiani. Emma Gremmo e Fabio Cento ricordano padre Carlo Uccelli, saveriano, indimenticato animatore missionario nel centro di Fraternità missionaria di Piombino.