Papa Francesco: Angelus, prega per le vittime delle proteste in Kazahstan

“Ho appreso con dolore che vi sono state vittime durante le proteste scoppiate nei giorni scorsi in Kazakhstan”. Così il Papa, al termine dell’Angelus di ieri. “Prego per loro e per i familiari, e auspico che si ritrovi al più presto l’armonia sociale attraverso la ricerca del dialogo, della giustizia e del bene comune”, l’appello di Francesco: “Affido il popolo kazako alla protezione della Madonna, Regina della pace di Oziornoje”. “Questa mattina, come è consuetudine nella Domenica del Battesimo del Signore, ho battezzato alcuni bambini, figli di dipendenti vaticani”, ha reso noto il Papa ai fedeli radunati in piazza San Pietro: “Desidero ora estendere la mia preghiera e la mia benedizione a tutti i neonati che hanno ricevuto o riceveranno il battesimo in questo periodo. Il Signore li benedica e la Madonna li protegga”. “Imparate la data del vostro battesimo”, ha chiesto ancora una volta Francesco al termine della preghiera mariana: “Non dovete dimenticarlo, e ricordare quel giorno come un giorno di festa”.