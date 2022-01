Papa Francesco: nomina mons. Giacomo Morandi vescovo di Reggio Emilia-Guastalla

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla presentata da mons. Massimo Camisasca e ha nominato vescovo della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla mons. Giacomo Morandi, finora arcivescovo titolare di Cerveteri e segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, conferendogli il titolo di arcivescovo “ad personam”. Mons. Giacomo Morandi è nato il 24 agosto 1965 a Modena, nell’omonima arcidiocesi metropolitana. Ha conseguito la Licenza in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma (1989-1992) e la Licenza e il Dottorato in Teologia dell’Evangelizzazione presso la Pontificia Università Gregoriana (2008). L’11 aprile 1990 è stato ordinato sacerdote ed incardinato nell’arcidiocesi metropolitana di Modena-Nonantola, dove ha svolto i seguenti incarichi: direttore dell’Ufficio del Servizio Biblico Diocesano (1994-2013); vicario episcopale per la Catechesi, l’Evangelizzazione e la Cultura (2005-2010); arciprete del Capitolo della Cattedrale (2011-2015); Vicario Generale (2010-2015); amministratore diocesano (2015). Inoltre, è stato docente di Sacra Scrittura presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio Emilia-Guastalla, Modena-Nonantola, Carpi, Parma (1993-2015) e presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Modena-Nonantola (1993-2015). Il 27 ottobre 2015 è stato nominato sotto-segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il 18 luglio 2017 è stato nominato arcivescovo titolare di Cerveteri e segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, ricevendo l’ordinazione episcopale il 30 settembre 2017. È consultore della Congregazione per i Vescovi e del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.