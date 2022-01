Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime dell’incendio nel Bronx

“Profondamente rattristato nell’apprendere del recente incendio che ha devastato il Bronx, nel quale numerosi bambini hanno perso la vita”, il Papa offre le sue “vive condoglianze”, e assicura la sua “vicinanza spirituale a coloro che sono strati colpiti della tragedia”, e “affida le vittime e le loro famiglie all’amore misericordioso di Dio, invocando su tutti la consolazione e la forza del Signore”. È quanto si legge nel telegramma di cordoglio inviato dal Papa, tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, al card. Timothy Dolan, arcivescovo di New York. L’incendio è divampato in un appartamento di un edificio di 19 piani. Tra le vittime ci sono 9 bambini e i feriti sono almeno 63, di cui 32 ricoverati in ospedale con ustioni di diverso grado e sintomi di asfissia da fumo.