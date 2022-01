Diocesi: Alghero, annullati gli incontri foraniali di lectio divina a gennaio per l’emergenza Covid

A causa della situazione pandemica che ha visto, in questi giorni, l’innalzamento della curva dei contagi in tutte le comunità della diocesi di Alghero-Bosa, gli incontri foraniali di lectio divina previsti, alle 19, per il mese di gennaio (oggi, lunedì 10, ad Alghero, martedì 11 a Macomer e giovedì 12 a Bosa) sono annullati.

Il percorso della lectio divina guidata dal vescovo riprenderà, situazione sanitaria permettendo, nel mese di febbraio 2022.