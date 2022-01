Cammino sinodale: Savona-Noli, istituita un’équipe di esperti in aiuto ai delegati della diocesi

Don Giuseppe Militello e Francesca Romani, delegati diocesani per il Sinodo dei vescovi, hanno concordato con il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, di istituire un’équipe di persone in loro aiuto. Hanno già accettato la proposta suor Gabriella Donaera e Aureliano Deraggi.

“Lo scopo – si legge in una nota della diocesi di Savona-Noli – è preparare un documento di sintesi dei ‘cammini’ dei Consigli presbiterale e pastorale e che raccolga a mo’ di interviste le opinioni degli adolescenti e dei ‘ricercatori di Dio’ non credenti”.