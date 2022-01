Iraq: card. Sako (patriarca), “il programma di Gesù è una vera rivoluzione”

“L’educazione religiosa non deve perdere di vista i valori della dignità umana, della libertà e dei diritti, che sono parte essenziale della missione della Chiesa e delle religioni, proprio come ha fatto Gesù durante la sua vita. Nessuno dovrebbe sentirsi escluso, umiliato e oppresso”. Lo ha ribadito il patriarca caldeo di Baghdad, card. Louis Raphael Sako, durante la messa celebrata ieri sera nella chiesa di San Giovanni Battista a Dora, nella capitale irachena. Per il porporato “la difesa della dignità umana, della libertà e dei diritti è una questione fondamentale nel Cristianesimo” e risiede proprio nell’opera svolta da Gesù che, ha ricordato “è venuto a predicare ai poveri, cioè a tutti gli oppressi materialmente, economicamente, socialmente e religiosamente”. “Il programma di Cristo – ha aggiunto Mar Sako – è una rivoluzione in tutti i sensi. La Chiesa ei cristiani sono chiamati a incarnare nella loro realtà il programma di Gesù per alleviare l’ingiustizia, l’ignoranza, la povertà e le malattie, curare la disoccupazione e rispettare la libertà e la dignità delle persone. Saremo giudicati secondo quanto riportato nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Dio ci riterrà responsabili di ciò che abbiamo fatto a nostro fratello e ci giudicherà sul modo in cui lo abbiamo accolto”.