Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate quasi 115,5 milioni di dosi, oltre 23,1 milioni di addizionali/booster. Vaccinati più di 46,6 milioni di over 12

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 115.492.102 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 46.633.748 le persone che hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari all’86,34% della popolazione italiana over 12. Sono 48.289.782 le persone (pari all’89,41% della popolazione over 12) ad aver ricevuto almeno la prima dose mentre sono già 23.174.878 le dosi addizionali e quelle di richiamo (booster) somministrate.

In totale sono 59.578.768 le somministrazioni a donne e 55.913.334 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 3.466.054 i 12-19enni ad aver completato il primo ciclo, 5.261.552 i 20-29enni, 5.644.280 i 30-39enni, 7.275.339 i 40-49enni, 8.362.028 i 50-59enni, 6.777.647 i 60-69enni, 5.542.921 i 70-79enni, 3.504.082 gli 80-89enni e 799.845 gli over 90. Per quanto riguarda le dosi addizionali/booster sono 305.917 i 12-19enni ad averla ricevuta, 1.474.224 i 20-29enni, 1.784.024 i 30-39enni, 3.046.790 i 40-49enni, 4.644.117 i 50-59enni, 4.419.941 i 60-69enni, 4.057.136 i 70-79enni, 2.866.014 gli 80-89enni e 576.715 gli over 90. Sono invece 554.635 i 5-11enni ad aver ricevuto almeno una dose pediatrica e 796 quelli che hanno completato il ciclo vaccinale.

Rispetto alle 117.049.641 dosi finora disponibili in tutta Italia (79.881.797 di Pfizer/BioNTech, 21.520.933 di Moderna, 11.544.677 di AstraZeneca, 1.846.234 di Janssen e 2.256.000 di Pfizer pediatrico), ne sono state inoculate il 98,7%.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, nel mese di gennaio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 4.270.776 quelle totali che hanno riguardato 459.790 prime dosi (comprese 649 di vaccino monodose Janssen), 240.775 seconde dosi, 3.560.179 tra dosi addizionali e di richiamo. Nel gennaio 2021 le somministrazioni totali furono 2.002.650. Da inizio campagna, sono state raggiunte 1.660.293 somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.