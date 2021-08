San Lorenzo: Matera, al Sasso Caveoso una serata dedicata all’osservazione delle stelle

“Matera cielo stellato. A riveder le stelle” è il titolo di un’iniziativa in programma domani, martedì 10 agosto dalle 21,15, nell’area del Sasso Caveoso, nel centro storico di Matera. Si tratta di un evento diffuso, promosso da istituzioni locali e regionali in collaborazione con Associazione Volontari Open Culture 2019 e Parco della Murgia Materana, che prevede lo spegnimento dell’illuminazione pubblica e l’accensione di piccoli lumi nel giorno di San Lorenzo, la cui sera è tradizionalmente dedicata all’osservazione delle stelle. “Il cuore della città, fino alla Murgia, verrà trasformato in un vero e proprio cielo stellato – spiegano i promotori –. Si tratta di un’antica tradizione, descritta anche da autori del XVI secolo, ripresa e attualizzata da Francesco Foschino nel 2013, durante la candidatura di Matera a Capitale europea della cultura, e poi in occasione della cerimonia inaugurale di Matera 2019 insieme a Saverio Tarasco e Vito Cappuccio”. In contemporanea, dalla rupe della chiesa rupestre di Santa Maria de Idris, verranno diffusi i suoni di un concerto che vedrà protagonisti il musicista e cantante Arsene Duevi dal Togo, il polistrumentista di origini senegalesi Dudu Kouatè e due musicisti del Conservatorio di Matera: la violinista e cantante jazz Valentina Pinto e il pianista Nicola Pannarale. “Sarà una fusione di ritmi all’insegna dell’incrocio fra culture, in un’atmosfera speciale di cui cittadini permanenti e temporanei potranno godere gratuitamente dai diversi affacci sul Sasso Caveoso in maniera diffusa”, concludono gli organizzatori.