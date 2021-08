Ambiente: Curcio (Protezione civile), “in arrivo temperature elevate, attenzione agli incendi boschivi”

Il nostro Paese sarà interessato da temperature molto elevate, condizione che faciliterà la propagazione di incendi boschivi su tutto il territorio. A partire da ieri, domenica 8 agosto, le temperature sono in aumento su tutto il Centro-Sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì e mercoledì, 10 e 11 agosto. “In queste due giornate le località interne della Sicilia e della Sardegna registreranno valori prossimi ai 45°C”, viene ricordato in una nota del Dipartimento della Protezione civile.

“Sul fronte della lotta agli incendi boschivi abbiamo alle spalle giornate impegnative e drammatiche – ha detto il capo Dipartimento, Fabrizio Curcio – e le temperature che ci attendiamo nei prossimi giorni ci impongono la massima attenzione”.

“Il Dipartimento della Protezione civile, assieme a tutto il Servizio nazionale e la flotta di Stato – ha proseguito Curcio – sono al lavoro senza sosta per contenere i roghi che stanno interessando il Centro-Sud. Non faremo mancare il nostro supporto alle regioni maggiormente colpite da questi eventi e come sempre chiediamo ai cittadini la massima collaborazione e cautela. È fondamentale evitare ogni comportamento che possa generare incendi e segnalare tempestivamente anche roghi di piccola entità”.

Intanto, ieri, l’attenzione massima è stata sulla Calabria, la cui situazione complessa ha portato la Regione ad avanzare una richiesta di supporto. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato ieri il Dpcm con la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale del Sistema di Protezione civile.

Il Dipartimento è dunque al lavoro per coordinare l’invio di volontari, delle organizzazioni nazionali e delle colonne mobili regionali, che opereranno a supporto delle attività di spegnimento dei roghi.

Solo ieri “dalla Calabria sono state 8 le richieste di concorso aereo avanzate al Centro operativo aereo unificato (Coau) del Dipartimento, a cui si sommano le 6 della Sicilia, 4 del Lazio, 2 della Sardegna, 2 della Basilicata, 2 della Campania, 2 del Molise, una dell’Umbria e una dell’Abruzzo”.

Secondo i dati disponibili alle ore 17 di ieri sono, quindi, 28 le richieste giunte, di cui 12 roghi risultano messi sotto controllo o spenti.