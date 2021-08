Antonino Scopelliti: Casellati, “giustizia non è fatta perché la verità non è ancora venuta a galla, fare di tutto per una reale ricostruzione del suo tragico destino”

“Oggi giustizia non è fatta perché la verità non è ancora venuta a galla. Le Istituzioni nel commemorare Antonio Scopelliti hanno il dovere di fare di tutto per consegnare ai familiari e alla nostra storia una reale ricostruzione del suo tragico destino”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione del 30° anniversario dell’uccisione del giudice Antonino Scopelliti.

“Trent’anni fa – ricorda la seconda carica dello Stato – Antonino Scopelliti fu assassinato in un agguato di ‘ndrangheta. Era un magistrato integerrimo, impegnato nel far luce su alcune delle pagine di storia più difficili del nostro Paese. Dalla mafia, con il maxiprocesso di Palermo, al terrorismo, dalla Strage di piazza della Loggia al rapimento di Aldo Moro, fino agli scandali finanziari, tra cui i casi di Michele Sindona e Roberto Calvi”.