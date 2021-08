Diocesi: mons. Tinti e mons. Cavina (emeriti Carpi), “riconoscenza per il lavoro missionario” di don Cavazzuti

“Grande stima e riconoscenza per il suo lavoro missionario e in diocesi”. L’ha espressa con una telefonata al vicario generale, mons. Gildo Manicardi, il vescovo emerito di Carpi, mons. Elio Tinti, nei confronti di don Francesco Cavazzuti. Il presule ha ricordato soprattutto la sua visita al sacerdote, assieme al sindaco di Carpi, in Brasile e l’inaugurazione, a Goias, del “Centro dei diritti umani” a lui intitolato. Un centro che si avvale di professionisti che seguono le pratiche per difendere i diritti dei “senza terra”.

“Non potrò essere presente fisicamente perché impegnato in un corso di esercizi spirituali in Toscana – ha fatto sapere mons. Francesco Cavina, anche lui vescovo emerito -. Di cuore mi unisco alla preghiera di suffragio della Chiesa di Carpi, ma sono certo che don Francesco è passato dalla cecità di questa terra a guardare con gli occhi di Cristo la bellezza del mondo rinnovato a cui tanto anelava”.