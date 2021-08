Carta di Leuca 2021: Aradeo, domani incontro pubblico con l’inviato di Striscia la Notizia Pinuccio

Proseguirà domani, martedì 10 agosto, ad Aradeo, il programma della sesta edizione di “Carta di Leuca” – promossa dalla Fondazione di partecipazione Pce “Terre del Capo di Leuca – De

Finibus Terrae” – che ha come tema: “Mediterraneo e pandemia: curare gli sguardi per un nuovo respiro di pace”. Contrariamente da quelle che si svolte dal 2016 al 2019, dove ogni anno parteciparono circa trecento giovani, con esclusione della scorsa edizione svoltasi solo on line, all’evento internazionale, nel rispetto del protocollo sicurezza anti contagio Covid-19, nonostante le numerose adesioni, parteciperanno solo trenta giovani provenienti dall’Italia e dai Paesi del Mediterraneo. Dopo che i trenta partecipanti avranno percorso un itinerario, con un

programma quotidiano di eventi, che avrà interessato i territori di Nardò, Aradeo, Matino, Ugento, Alessano e S. Maria di Leuca (Castrignano del Capo), “Carta di Leuca 2021” si concluderà all’alba del 14 agosto, quando i giovani partecipanti cammineranno insieme al vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, per il pellegrinaggio notturno “Verso un’alba di pace”, che dalla tomba del servo di Dio, don Tonino Bello ad Alessano raggiungerà il piazzale del santuario di S. Maria De Finibus Terrae, lungo un percorso che seguirà la “Via dei pellegrini”.

Domani, alle 19.30, nell’anfiteatro “Pino Zimba” – Villa Comunale, si svolgerà “Peace”, con un incontro pubblico con l’inviato di “Striscia La Notizia”, Pinuccio (Alessio Giannone), preceduto dal saluto del Sindaco di Aradeo, Luigi Arcuti.