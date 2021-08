Diocesi: Grosseto, oggi l’ingresso del nuovo vescovo Giovanni Roncari

La Chiesa di Grosseto oggi in festa per accogliere il suo nuovo pastore, il vescovo Giovanni Roncari, e – con lui –iniziare un cammino nuovo: quello verso una più stretta unione e comunione con la Chiesa di Pitigliano-Sovana-Orbetello, unita, nella persona del vescovo Giovanni, con la diocesi di Grosseto.

L’accoglienza del vescovo, ricorda una nota della diocesi di Grosseto, inizierà da Roselle, dove mons. Roncari è atteso per le ore 16 presso la parrocchia. Il corteo, composto da quattro auto e aperto da una staffetta di Polizia e Carabinieri in moto, raggiungerà, quindi, l’ospedale Misericordia (intorno alle 17.40). Il vescovo sarà ricevuto dai dirigenti del presidio nella hall dell’ala nuova per un momento di saluto. Poi, privatamente, raggiungerà la Pediatria per un saluto ai bambini ricoverati. Terza tappa alla casa circondariale di via Saffi (intorno alle 17.30). Anche questo sarà un momento strettamente privato. Di lì il corteo, intorno alle 17.50, raggiungerà Porta Corsica. Il vescovo eletto, assieme all’amministratore apostolico Rodolfo Cetoloni e ai due vicari generali di Grosseto e Pitigliano, sarà accolto dai canonici del Capitolo della cattedrale e con loro raggiungerà a piedi piazza Duomo. Alle 18, sul sagrato della cattedrale, riceverà tre indirizzi di saluto di mons. Franco Cencioni, proposto del Capitolo, del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, del prefetto Paola Berardino. Concluso questo momento, il vescovo eletto entrerà in cattedrale (ancora vuota), accolto dal Capitolo. Il Proposto, Mons. Franco Cencioni, presenterà a mons. Roncari l’immagine del crocifisso, che egli bacerà in segno di venerazione, poi aspergerà con l’acqua benedetta i presenti. Accompagnato dai canonici, infine, raggiungerà processionalmente la cappella del Santissimo Sacramento, dove sosterà per alcuni istanti in preghiera. Si concluderà, così, la prima parte del pomeriggio-sera di festa. La messa solenne avrà inizio a partire dalle ore 19.

La prima parte della messa sarà presieduta dal card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo metropolita di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, il quale chiederà al cancelliere vescovile, don Jarek Migus, di mostrare e dare lettura pubblica della Bolla con la quale il Papa ha nominato mons. Roncari vescovo di Grosseto e disposto l’unione, in persona episcopi, della diocesi di Grosseto con la diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello. Dato l’annunzio, da parte del metropolita, che il vescovo Giovanni da quel momento è pastore della Chiesa di Grosseto, questi salirà alla cattedra e vi si siederà. Sarà il segno tangibile e visibile di tutto il suo ministero.

Concelebreranno 10 vescovi. I sacerdoti concelebranti saranno circa 90.