Dirac ad Alessandra Buonanno: Di Maio (min. Esteri), “Italia si conferma un punto di riferimento per la ricerca scientifica internazionale”

“Congratulazioni a Alessandra Buonanno, prima donna italiana e seconda al mondo a ricevere la prestigiosa medaglia Dirac per il suo lavoro sulle onde gravitazionali. L’Italia si conferma un punto di riferimento per la ricerca scientifica internazionale”. Così il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha commentato il prestigioso riconoscimento alla ricercatrice italiana, Alessandra Buonanno, che lavora all’Istituto Max Planck per la Fisica gravitazionale di Potsdam, in Germania.