Marcinelle: ieri la commemorazione della tragedia con 262 rintocchi di campane per ogni vittima

262 rintocchi di campana, tanti quanti furono le vittime del disastro di Marcinelle. Così la Chiesa cattolica belga ha voluto rendere omaggio ieri a Bois du Cazier alle persone che hanno perso la vita nella tragedia di Marcinelle. Erano le 8.10 di mattina dell’8 agosto 1956 quando un incendio scoppiò nel pozzo di estrazione, a quota -975. Il fuoco fece 262 vittime, di 12 nazionalità diverse: 136 italiani, 95 belgi, 8 polacchi, 6 greci, 5 tedeschi, 3 ungheresi, 3 algerini, 2 francesi, 1 russo, 1 ucraino, 1 britannico e 1 olandese. Come ogni anno, la commemorazione – giunta al 65° anniversario – ha riunito i rappresentanti delle famiglie delle vittime, autorità civili e religiose, così come il console italiano in incarico a Charleroi. In un clima di profondo silenzio, ad ogni rintocco di campana, è stato letto il nome di tutti gli uomini morti nell’incendio. Sabato pomeriggio, sul luogo dell’incidente, è stata celebrata una messa, al termine della quale è stata posta una targa offerta dalla Regione Toscana. Ieri mattina, invece, dopo l’omaggio e i discorsi delle istituzioni, è partito un corteo che dal luogo dell’incidente è arrivato al cimitero di Marcinelle dove sono stati deposti dei fiori.