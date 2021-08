Diocesi: Aversa, un video sull’abbazia di San Lorenzo a conclusione del Giubileo parrocchiale per il XXV della riapertura della basilica benedettina

A conclusione del Giubileo parrocchiale per il XXV della riapertura della basilica benedettina, cuore dell’abbazia longobarda-normanna di S. Lorenzo fuori le Mura, la diocesi di Aversa celebra l’abbazia di San Lorenzo fuori le Mura con un video – realizzato dall’Ufficio per i beni culturali in collaborazione con l’Associazione “In Octabo” – che ne ripercorre la storia e ne illustra il patrimonio culturale.

“Costruita mille anni fa dai monaci benedettini, l’abbazia si offre come spazio di cultura e carità, rendendo attuale ancora oggi il messaggio di coniugare la fede con la presenza dell’arte e con la storia. L’augurio per il Giubileo dei 25 anni dalla riapertura della basilica sta a significare che la chiesa di San Lorenzo ancora si offre come oasi di pace e di bene”, si legge sul sito della diocesi di Aversa.

Il testo è a cura di Giulio Santagata, Paola Improda, Stefano Cavallo, d. Ernesto Rascato, d. Raffaele Vitale. La voce narrante è di Angela di Foggia, le foto sono a cura di Alfonso Conte e Giuseppe Panza. Il montaggio è di Riccardo dell’Aversana, il video di Ernesto Rascato jr.