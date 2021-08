Musica: Canale d’Agordo, domani “Concerto per San Lorenzo” nell’ambito del 43° “Appuntamento estivo con Papa Luciani”

San Lorenzo non è solo la notte delle stelle cadenti: a Canale d’Agordo (Belluno) infatti è anche un giorno di festa visto che San Lorenzo è il compatrono della locale parrocchia assieme a San Giovanni Battista. Ed è proprio in onore di San Lorenzo che domani, martedì 10 agosto, alle ore 21, la chiesa arcipretale di Canale d’Agordo ospiterà il concerto Per San Lorenzo, evento che si inserisce nell’annuale “Appuntamento estivo con Papa Luciani”, giunto alla sua 43ª edizione.

Organizzato in collaborazione con la XXVIII edizione della rassegna Musica nell’Agordino, il “Concerto per San Lorenzo” vedrà come protagonisti Anania Maritan al violino e Giovanni Feltrin all’organo che accompagneranno il pubblico in un viaggio nella musica a cavallo tra il XVII ed il XVIII secolo con opere di Vitali, Albinoni, Vivaldi, Corelli ed Haendel.

Per poter accedere al concerto si raccomanda la prenotazione presso la segreteria del Musal – Museo Albino Luciani di Canale d’Agordo (info@fondazionepapaluciani.com, oppure WhatsApp 377.9665237, oppure telefonando al numero 0437.1948001).