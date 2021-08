“Il magistrato Antonino Scopelliti fu ucciso in un agguato mafioso 30 anni fa. Era in procinto di rappresentare l’accusa contro gli imputati del maxiprocesso a Palermo. Un uomo dello Stato che abbiamo il dovere di ricordare ribadendo l’impegno incondizionato contro le mafie”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un tweet pubblicato in occasione del 30° anniversario dell’uccisione del giudice Antonino Scopelliti in un agguato di ‘ndrangheta.