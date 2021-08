San Francesco: Assisi, domenica alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli a cena con i piatti amati dal Poverello

“A cena…con Francesco”: i piatti amati dal santo raccontati dagli storici e serviti a tavola. È l’iniziativa proposta dalla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, tradizionale luogo di condivisione e incontro dei frati francescani. L’appuntamento, aperto a tutti, è per domenica 29 agosto, ad Assisi.

Si comincia alle 19 con un aperitivo nei giardini all’ombra della Porziuncola e la presentazione del libro “Il cibo di Francesco. Anche di pane vive l’uomo”. Gli autori Giuseppe Cassio, storico dell’arte, e Pietro Messa, frate minore docente alla Pontificia Università di Roma, racconteranno i cibi preferiti dal santo desunti dalle fonti francescane. “Al di là di un’agiografia austera e mistica – affermano – ci appare come un sano goloso, moderato estimatore di buon cibo che sa apprezzare come dono e segno di letizia e umile ringraziamento a Dio”. Pane, focacce e cereali, verdure e ortaggi, ma anche carne, pesce e pasticcio di gamberi, oltre agli adorati mostaccioli a base di mandorle, miele e moto d’uva. Alcune delle prelibatezze, compreso il dessert, si potranno poi gustare alla cena che seguirà alle 20 sempre alla Domus Pacis, allietata dalle musiche antiche de “I Trobadores”. Il menu “medievale”, infatti, prevede antipasto, torta al testo con erba e salsiccia, coratella d’agnello, crostini con paté di fegatini, zuppa di farro spezzato, oca arrosto, patate arrosto e, appunto, mostaccioli, vinsanto e rocciata.

È prevista anche la visita guidata all’Antico conventino e al Museo della Porziuncola, aperta a tutti gli interessati, a partire dalle 16.30 (ingressi contingentati, prenotazione obbligatoria).