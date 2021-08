Afghanistan: Mattarella a Biden, “contrastare ogni forma di terrorismo e di violenza fondamentalista e fornire assistenza umanitaria al popolo”

“A nome del popolo italiano e mio personale desidero porgere a lei, signor presidente, e a tutti i cittadini americani le espressioni del più sentito cordoglio per il gravissimo attentato che ieri è costato la vita a 13 militari in servizio presso l’aeroporto di Kabul”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

“In questa tragica circostanza i nostri pensieri e la nostra vicinanza vanno innanzitutto alle famiglie delle vittime, alle quali faccio pervenire le sincere condoglianze della Repubblica italiana, e ai feriti, cui auguriamo un pronto ristabilimento”, prosegue il capo dello Stato.

“Roma resta fermamente determinata a contrastare, insieme con gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali, ogni forma di terrorismo e di violenza fondamentalista, oltre che a fornire assistenza umanitaria all’amico popolo afghano, che continua in queste ore a pagare un altissimo tributo di sangue”, assicura Mattarella. “Con sentimenti di partecipe solidarietà rinnovo il cordoglio dell’Italia tutta”, conclude il presidente della Repubblica.