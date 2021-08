Afghanistan: Fore (Unicef), “restiamo impegnati con il nostro lavoro per aiutare i bambini in tutto il Paese”

“Faccio eco al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres nel condannare con forza l’attacco di oggi all’aeroporto di Kabul. Il mio cuore va a coloro che sono stati feriti e alle famiglie che hanno perso i loro cari”. Lo ha detto il direttore generale dell’Unicef, Henrietta Fore, sugli attacchi ieri all’aeroporto di Kabul.

“Restiamo impegnati per il popolo dell’Afghanistan e con il nostro lavoro per aiutare i bambini in tutto il Paese”.