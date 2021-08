Editoria religiosa: Pordenone, venerdì 10 settembre al via la rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere” con la lectio di don Artime

Sarà presentata alla stampa venerdì 10 settembre, alle ore 10, al Teatro Don Bosco di Pordenone la XV edizione della rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere” promossa da Associazione Eventi di Pordenone, kermesse che quest’anno si svolgerà dal 23 settembre al 2 ottobre, con una serie di appuntamenti che avranno luogo in presenza – a Pordenone e in altre località della diocesi di Concordia-Pordenone – e da remoto incontri in video-conferenza che saranno diffusi sul web ed in tv.

La rassegna sarà quindi aperta ufficialmente – sempre venerdì 10, alle ore 11, nella medesima sede –, con la lectio magistralis del rettor maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime dal titolo “La sfida educativa in tempo di pandemia”.

Nell’occasione al rettor maggiore sarà conferito dal sindaco di Pordenone il Sigillo della Città. “Il Sigillo della Città di Pordenone viene assegnato a personalità cittadine e ospiti che si sono distinte nel tempo per la loro attività, opera e professione – si legge in una nota -. Questo riconoscimento al rettor maggiore dei Salesiani vuole essere omaggio alla Società salesiana di San Giovanni Bosco per la sua presenza a Pordenone con il proprio Collegio dal 1924”. Nel 1920 don Giuseppe Marin, sacerdote della diocesi di Pordenone, aveva avviato alcune opere a favore della gioventù, costituendo un primo collegio-pensionato intitolato a Don Bosco, con l’auspicio di un coinvolgimento dei Salesiani. Nel 1924 i Salesiani giungono in città con il primo direttore don Renato Ziggiotti. È invece il 1929 quando don Filippo Rinaldi, rettor maggiore dei Salesiani in carica, benedice i nuovi locali del “Ginnasio Don Bosco” di Pordenone. Nel 1930 apre invece ufficialmente l’Oratorio, luogo dedicato all’accoglienza dei giovani nel tempo libero ed alla loro formazione umana e spirituale.