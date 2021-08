Diocesi: Grosseto, domenica sarà ordinato sacerdote fra Giovanni Greco, diacono dell’Ordine dei Frati minori

C’è un motivo di festa anche per la diocesi di Grosseto, perché domenica 29 agosto fra Giovanni Greco, diacono dell’Ordine dei Frati minori, in servizio presso la parrocchia di San Francesco, riceverà l’ordinazione sacerdotale.

Nelle scorse settimane il definitorio provinciale dei Frati minori della Toscana ha dato il suo assenso e ha stabilito che il rito di ordinazione venga celebrato nella cattedrale di Grosseto durante la messa delle ore 18.

Nato a Gallipoli (Lecce) il 31 luglio 1983, dopo la professione solenne della Regola di san Francesco, fra Giovanni ha maturato – in un percorso di discernimento – la scelta di diventare sacerdote. Il 26 luglio dello scorso anno fra Giovanni ha, così, ricevuto l’ordinazione diaconale a Chiesanuova, piccolo centro salentino dove vive la sua famiglia. “Ora si appresta a ricevere l’ordinazione sacerdotale, che arricchisce anche la nostra Chiesa diocesana dove Giovanni ormai da alcuni anni vive la sua esperienza di fede come membro della famiglia religiosa del convento-parrocchia di San Francesco”, si legge in una nota della diocesi di Grosseto.

“La sua vocazione religiosa è legata alla figura di padre Pio, a cui la famiglia è devota. Intorno ai 13 anni, riflettendo sulla figura del santo di Pietrelcina, Giovanni ha maturato la consapevolezza della bellezza della consacrazione. Poi gli studi, l’università a Pavia (è laureato in Ingegneria), poi a Pisa – dove ha fatto il dottorato – ha conosciuto i Frati minori, si è lasciato coinvolgere fino al punto di capire che quella era la vita che desiderava”, prosegue la nota. Nel frattempo ha continuato a studiare. A giugno, presso l’Accademia Alfonsiana di Roma, ha conseguito la licenza in bioetica, con una tesi su “Intelligenza artificiale in campo clinico: sviluppi tecnologici e questioni etiche”, tema che ora sta ulteriormente approfondendo con il dottorato.

Ora arriva il suggello del sacerdozio.

Fra Giovanni riceverà l’ordinazione per l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione di mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo emerito di Grosseto e frate minore. Assisterà al rito il vescovo Giovanni Roncari.

La messa sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook della diocesi.

Sabato 28 agosto, alle 21, nella chiesa di san Francesco, veglia di preghiera per accompagnare fra’ Giovanni verso l’ordinazione. Lunedì 30 agosto, alle ore 19, il novello sacerdote celebrerà la sua prima Messa nella chiesa di San Francesco. Il 5 e 6 settembre sarà, invece, in Salento per celebrare nella parrocchia di Chiesanuova, a Gallipoli e a Sannicola di Lecce.