Cultura: Genova, domani e domenica Lecturae Dantis al Chiostro del Museo diocesano nell’ambito dell’ActorsPoetryFestival

Nell’ambito dell’ActorsPoetryFestival 10th Genova Dubbing Glamour Festival 3rd, a cura di Teatro Gag con la regia di Daniela Capurro, domani e domenica si terranno alle 18 presso il Chiostro del Museo diocesano di Genova due spettacoli di letture dantesche, collegati anche al progetto del nuovo allestimento del monumento funebre del card. Luca Fieschi, in corso di realizzazione.

Alice Pagotto e David Meden, fra i migliori attori di tutte le edizioni di ActorsPoetryFestival, interpreteranno i Canti della Divina Commedia. Gli spettacoli saranno preceduti da due conferenze tenute da studiosi di Dante per indagare nel settecentenario della sua morte ulteriori reconditi aspetti della sua produzione letteraria. Roberto Trovato domani modererà l’intervento di Paola Martini, direttrice del Museo diocesano, sul “Nuovo allestimento del monumento funebre del card. Luca Fieschi”. Proprio verso la fine del Canto XIX del Purgatorio, Dante incontra lo zio del cardinale, Ottobono (Papa Adriano V) che elogia le grandi virtù di Alagia Fieschi, moglie di Moroello Malaspina e sorella del cardinale Luca. Il 29 agosto Guido Milanese parlerà della “Musica in Dante”, un elemento di cui i testi antichi sono come mutilati, eppure tesori inestimabili. Alle conferenze seguirà un aperitivo organizzato da Festigium, maître storico e prestigioso che consolida la tradizione con novità sempre capaci di sorprendere.

