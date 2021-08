Josquin Desprez: il Vaticano ricorda il “Michelangelo della musica” con un concerto nella Cappella Sistina

A 500 anni dalla sua morte, il Vaticano ricorda Josquin Desprez, il “Michelangelo della musica”, con un concerto nella Cappella Sistina. L’iniziativa è promossa da Dicastero per la comunicazione, Musei vaticani e Cappella musicale pontificia. Numerosi gli appuntamenti e gli approfondimenti che Radio Vaticana e Vatican News dedicano oggi a Josquin Desprez, cantore e compositore a servizio dei Papi, morto il 27 agosto 1521. L’Osservatore Romano gli dedica il primo piano.

Compositore fiammingo, per alcuni anni al servizio dei Papi nel Collegio dei cappellani cantori, la sua grandezza consiste nell’aver operato “una svolta radicale nella storia della musica”, afferma il maestro Walter Testolin, direttore dell’ensemble “De labyrinto”, e tra i massimi conoscitori dell’opera del compositore fiammingo. Desprez “è il primo musicista che mette il significato della parola cantata davanti a tutte le altre cose – spiega Testolin nell’intervista pubblicata oggi da Vatican News – nella sua opera c’è una totale coesistenza della parola e della musica, e questo ne farà il motore della grande rivoluzione che avverrà un paio di generazioni dopo la sua morte in Italia. Da quella musica nascerà poi l’opera”.

“Per questo anniversario abbiamo pensato di coinvolgere i programmi radiofonici e non solo in una serie di appuntamenti, riferimenti e citazioni per conoscere l’opera di questo grande compositore”, afferma Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana – Vatican News. “La sfida più grande – prosegue – è il concerto che stiamo realizzando in Sistina in collaborazione con i Musei vaticani e la Cappella musicale pontificia che sarà diffuso nei prossimi mesi. È proprio nella cantoria della Cappella che Josquin incise la sua firma. Nella Sistina, Michelangelo raffigura la genealogia di Cristo, che il musicista trasformerà in musica”.

Gli appuntamenti radiofonici per conoscere la figura e la musica del compositore fiammingo si susseguiranno per tutta la giornata culminando alle 22,05 con “Il Cimento”, trasmissione condotta dal maestro Pierluigi Morelli che assieme al maestro Tommaso Chieco presenta la Messa “L’Homme armé super voces musicales” di Josquin Desprez.

Video e interviste esclusive sono disponibili sul sito e sulle piattaforme social di vaticannews.va. Di “primo compositore ad avere una pubblicazione di musica tutta sua”, parla in una videointervista il direttore della Cappella musicale pontificia “Sistina”, il maestro Marcos Pavan.