Afghanistan: Croce Rossa, avviata raccolta fondi. “Serve l’aiuto di tanti”

Una raccolta fondi sul sito https://dona.cri.it/afghanistan per aiutare la popolazione afghana sia nel suo Paese che in Italia. A lanciarla oggi è la Croce Rossa italiana che in un comunicato ricorda le “migliaia di persone in fuga dall’Afghanistan” e “i milioni rimasti nel Paese di origine. Oltre ai conflitti e la pandemia di Covid-19, la popolazione afghana sta affrontando una gravissima siccità con 11 milioni di persone a rischio malnutrizione”. Volontari e operatori del movimento internazionale, si legge nella nota, “stanno continuando a portare aiuto ai più vulnerabili in tutto il Paese, raggiungendo anche le zone più remote con servizi sanitari, cibo e sostegno finanziario”. In Italia volontari stanno lavorando “per fare sentire queste persone finalmente protette, garantendo beni di prima necessità, supporto psicologico e screening sanitario, ma anche per accompagnarli nel percorso di integrazione nel nostro Paese”. Per garantire ai profughi afghani in Italia una vita dignitosa, ma soprattutto per aiutare i tanti che si trovano nel Paese di origine martoriato, “dobbiamo moltiplicare i nostri sforzi e, per questo – conclude la Cri – serve l’aiuto di tanti”.