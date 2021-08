Diocesi: Mazara del Vallo, “a Marsala ha preso vita il coordinamento operativo per l’accoglienza dei profughi afghani”

“Ha preso vita a Marsala il coordinamento operativo per l’accoglienza dei profughi afghani. La prima riunione si è tenuta presso il piazzale della parrocchia Maria Ss. della Sapienza. All’incontro hanno partecipato più di 25 persone, chi a titolo personale, chi come rappresentante di enti e associazioni. Si è proposto di muovere i primi passi per prepararsi ad accogliere i 9 profughi afgani, attendendo le indicazioni che ci saranno date dalla Prefettura di Trapani”. Lo si legge sul sito della diocesi di Mazara del Vallo.

Nel frattempo si sono già prospettate – per chi vuole collaborare fattivamente – cinque forme di disponibilità e di solidarietà concreta: disponibilità di tempo (per sistemazione e pulizia delle case fraterne, fare la spesa, accompagnare per disbrigo pratiche e visite mediche, insegnamento italiano e conoscenza del territorio), disponibilità per offrire alimenti e prodotti per l’igiene personale e degli alloggi, disponibilità per sostenere il “Fondo economico per i profughi”. E ancora: disponibilità a mettere a disposizione gratuitamente (in comodato d’uso) un immobile adeguato; disponibilità all’affido momentaneo (minimo un anno) di un minore (per poter avere l’affido di un minore bisogna essere già iscritti all’albo comunale delle famiglie affidatarie).

Gli enti che finora hanno ufficialmente aderito sono i seguenti: parrocchia Madonna della Sapienza, Opera di Religione “Mons. Gioacchino Di Leo”, “Amici del Terzo Mondo”, Fondazione San Vito onlus e Presidio “Libera” di Marsala. È pure arrivata, da parte di una signora che è voluta rimanere anonima, la prima donazione in denaro di 150 euro.