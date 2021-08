In onore del beato card. Alfredo Ildefonso Schuster, in occasione dell’anniversario della sua morte, e in commemorazione dei suoi successori, i cardinali Giovanni Colombo, Carlo Maria Martini e Dionigi Tettamanzi, una solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, lunedì 30 agosto, alle 17.30, nel duomo di Milano. Sarà possibile seguire diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), www.chiesadimilano.it e YouTube/chiesadimilano.