Funerali Enzo Galli: card. Betori (Firenze), “l’amore di un marito e di un padre continua anche oltre la morte, dal cielo”

“Il vescovo e la diocesi tutta di Firenze sono vicini a Simonetta e a Mariam Gemma e a tutta la comunità di Campi Bisenzio, in questo momento di dolore”. Inizia così il messaggio che l’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, ha inviato per il funerale di Enzo Galli, morto per le conseguenze del Covid contratto in India durante il viaggio per l’adozione della figlia Mariam Gemma. Il funerale è stato celebrato stamattina nella parrocchia di San Lorenzo a Campi Bisenzio dal parroco, don Ivo Marchi, e al termine è stato letto il messaggio del cardinale.

“In questi mesi ci ha sorretto la speranza in un felice esito della malattia di Enzo. Ora ci è chiesto di lasciarci orientare dalla stessa speranza, ma con uno sguardo che va oltre questa vita e si proietta nell’eternità. Ci è chiesta la prova della fede, che riconosce nella croce la premessa della risurrezione, insieme con Gesù”, le parole del porporato.

Per questo, ha concluso il card. Betori, “preghiamo con tutte le nostre forze, sapendo che l’amore del Padre è più grande della morte e che l’amore di un marito e di un padre continua anche oltre la morte, dal cielo”.