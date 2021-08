Afghanistan: la Chiesa brasiliana aderisce alla preghiera del 1° settembre

La Commissione episcopale pastorale per l’Azione missionaria e la Cooperazione interecclesiale della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) e Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) aderiscono alla Giornata di preghiera e missione dedicata alla pace in Afghanistan, che si terrà il 1° settembre e in vista di tale appuntamento ha diffuso ieri un video di informazione e sensibilizzazione.

L’iniziativa risponde alla richiesta di Papa Francesco e del padre barnabita Giovanni Scalese, finora alla guida della Missio sui iuris nel Paese asiatico e rientrato in Italia, affinché l’intera Chiesa sia vicina nella preghiera

Il video mette in evidenza l’importanza di pregare per il popolo afgano e il suo valore come “agire missionario”. Propone che ogni cristiano cattolico dedichi del tempo ogni giorno a pregare per il Paese. Una catena che rimbalzerà anche nei social network attraverso l’hashtag #rezepeloafeganistao.