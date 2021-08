Diocesi: Belluno-Feltre, domani l’edizione 2021 degli Esercizi spirituali comunitari itineranti lungo il Cammino delle Dolomiti

Si svolgerà domani, sabato 28 agosto, l’edizione 2021 degli “Esci” (Esercizi spirituali comunitari itineranti) lungo il Cammino delle Dolomiti, organizzata dall’équipe della diocesi di Belluno-Feltre. “In cammino col padre – Giuseppe guida sulla via della vita” il tema scelto quest’anno. La situazione particolare legata alla pandemia ha suggerito di limitare l’esperienza di cammino comunitario a una sola giornata, come nel 2020 (nelle edizioni “normali” gli “Esci” duravano tre giorni). “Il gruppo percorrerà la tappa 14 e il primo tratto della tappa 15 del Cammino delle Dolomiti, da Fiames al Passo Tre Croci, in una zona tra le meno frequentate e meno antropizzate del territorio di Cortina d’Ampezzo, attraversando la lunga val Padeon che separa la catena del Pomagagnon dal Cristallo”, si legge sul sito della diocesi.

Le riflessioni lungo il cammino saranno centrate sulla figura di san Giuseppe, analizzando la lettera apostolica di Papa Francesco a lui dedicata, “Patris corde – Con cuore di padre”. Info: www.camminodelledolomiti.it.