Terni Film Festival: oggi i registi Alessandro D’Alatri e Krzysztof Zanussi

Saranno Alessandro D’Alatri, Krzysztof Zanussi e Riccardo Leonelli i protagonisti dell’anteprima del Terni Film Festival, organizzato dall’Istess in collaborazione con l’associazione San Martino e il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, in programma oggi alle 16 al Cinema Politeama Lucioli di Terni. La serata, dedicata al tema del cinema e lavoro in occasione del quarantesimo anniversario della visita alle acciaierie di Terni di Giovanni Paolo II, chiude il programma degli eventi valentiniani della Diocesi di Terni Narni Amelia e si aprirà con la proiezione di “La febbre” di Alessandro D’Alatri. A commentare il film – informano gli organizzatori dell’iniziativa – sarà lo stesso regista, che svelerà alcuni retroscena sulla lavorazione del film e sulle ripercussioni che hanno avuto sulla sua carriera. L’incontro con D’Alatri sarà seguito dalla prima del corto “Frate foco e frate lago”, che racconta il passaggio di Francesco d’Assisi sul lago di Piediluco e l’operazione subita agli occhi a Fonte Colombo. Diretto dal regista ternano Filippo Lupini e interpretato da Riccardo Leonelli, il corto è stato prodotto dallo stesso Terni Film Festival e nasce dalla forzata chiusura dei teatri di ottobre. La proiezione apre il focus francescano del festival, che prosegue domani al santuario di Santa Maria delle Grazie con lo spettacolo “Sulle orme del Giullare di Assisi” e che si conclude venerdì al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma, con l’incontro con Liliana Cavani e Cristiana Capotondi. A chiudere la serata di stasera sarà il presidente onorario del festival: Krzysztof Zanussi, che presenta “Da un paese lontano”, il primo film mai realizzato su Karol Wojtyla, uscito nel 1981, lo stesso anno dell’attentato, della visita a Terni e della fondazione del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, che da quest’anno è tra i promotori del festival.