Diocesi: Padova, domani mons. Claudio Cipolla ordina sacerdote don Marco Bertin

Domani, alle ore 16 nella basilica di Padova e in diretta streaming sul sito della diocesi, il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, consacrerà sacerdote don Marco Bertin. Per il secondo anno – ricorda la diocesi – l’ordinazione presbiterale seguirà le restrizioni dovute al Covid 19 con mascherine, distanziamento e presente contingentate, necessariamente, su invito. “Rimane comunque forte la gioia della Chiesa di Padova per il dono di un nuovo sacerdote”, si legge nella nota. Trentaquattro anni, Marco Bertin è nato a Padova il 28 settembre 1986. Originario della parrocchia di Perarolo di Vigonza (Pd), dove è cresciuto insieme ad altri due fratelli e due sorelle. Dopo aver compiuto studi scientifici, essersi laureato in ingegneria elettronica, ed essere stato ricercatore universitario per due anni, è entrato nel Seminario di Padova. Negli anni di formazione ha prestato servizio nella parrocchia di Fratte, nell’unità pastorale di Piovene Rocchette e a Villatora. È stato ordinato diacono domenica 10 gennaio 2021.