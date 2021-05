Diocesi: Cerignola-Ascoli Satriano, il 20 maggio riapre il Polo museale

Sabato prossimo, 29 maggio, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, riapre al pubblico – dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 – il Polo Museale di Ascoli Satriano (Foggia), inaugurato il 24 luglio 2007 ed ubicato nel quattrocentesco Monastero di Santa Maria del Popolo, all’ingresso dell’abitato cittadino, in via Santa Maria del Popolo, n. 68. È costituito dal Museo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e dal Museo Civico Archeologico “Pasquale Rosario” del Comune di Ascoli Satriano. Gli spazi espositivi del Museo diocesano – si legge in una nota della diocesi – accompagnano il visitatore in un “Un percorso di catechesi tra arte, fede e devozione”, come ricorda uno dei pannelli introduttivi, tra le cui stanze è possibile ammirare non soltanto documenti e mappe, statue e quadri, mezzi busti e sculture legate alla storia diocesana, ma anche una brillante collezione di argenti e una ricca raccolta di manufatti liturgici, espressione dell’attenzione episcopale, sacerdotale e laicale per la celebrazione dei divini misteri. Percorrere i corridoi museali significa lasciarsi guidare da un itinerario che, illuminato dalla bellezza delle diverse espressioni artistiche, rivela e contribuisce ad una autentica formazione catechetica.