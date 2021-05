Prevenzione aborti: Com. Papa Giovanni XXIII, raddoppiate le chiamate di sostegno da parte delle donne

Nel 2020 sono state 1.498 le mamme che hanno contattato il Servizio Vita della Comunità di don Benzi per richiedere un aiuto o un accompagnamento perché stavano vivendo una gravidanza difficile. Nel giorno in cui ricorrono i 43 anni dall’approvazione della legge che ha legalizzato l’aborto in Italia, la Comunità Papa Giovanni XXIII rende noto i dati del lavoro al fianco delle donne che vivono una maternità difficile, contattate grazie ad un numero verde 800.035036 ed un numero whatsapp 342.7457666 per le maternità difficili. Complice la pandemia, che teneva le persone chiuse in casa, il numero dei contatti è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente. “Le nostre volontarieoffrono una relazione di sostegno e valorizzante”, spiega Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII: “Si parte dall’aiutare queste donne a dare un significato pieno alla loro vita e le si aiuta a scoprire il dono prezioso che hanno dentro di sé, anche se stanno attraversando un momento di difficoltà e confusione. Al dialogo segue la progettazione condivisa di possibili strade per risolvere i problemi”. “Questa vicinanza concreta – continua Ramonda – fa sentire alla mamma di non essere da sola, che qualcuno crede in lei e nel suo bambino. La cura del bambino fin dal concepimento misura il grado di maturità di un popolo e lo risana, diceva il nostro fondatore don Oreste Benzi. La solidarietà con le mamme ed i bambini è fondamentale per costruire una società migliore”.