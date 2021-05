A Sua immagine: oggi focus sulle devozioni di Papa Francesco. Domani il ricordo di chi ha perso la vita per la legalità

Torna oggi, dalle 15.45, su Rai Uno, “A sua immagine – Insieme a Papa Francesco” con una puntata dedicata alle devozioni del pontefice, da quella per l’icona della Madonna “Salus populi romani”a quella per “Maria che scioglie i nodi”. Lorena Bianchetti andrà a scoprire le altre devozioni di Papa Francesco in studio assieme a mons. Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere della Pontificia accademia delle Scienze e delle Scienze sociali con specifica competenza per il settore della comunicazione, e la giornalista Lucia Capuzzi. A seguire “Le ragioni della speranza” con lo stesso mons. Viganò, che in questa puntata incontra l’attrice Cristiana Capotondi. Il focus sarà quello della “relazione”, il suo valore, la sua ricchezza. La puntata sarà anche l’occasione per ripercorrere il grande successo della fiction di Rai Uno: “Chiara Lubich – L’amore vince tutto” e di parlare del corto: “Sulla poltrona del papa” che Cristiana ha dedicato a papa Francesco.

La puntata di domani, dalle 11.30, sarà dedicata al ricordo delle vittime della strage di Capaci di cui, il 23 maggio, ricorre il 29° anniversario. Lorena Bianchetti ospiterà in studio don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, in provincia di Napoli, da anni impegnato nella lotta a favore della legalità; la giornalista Federica Angeli, che con le sue inchieste ha dimostrato l’esistenza dell’associazione per delinquere ad Ostia, e la vice presidente di Libera, Daniela Marcone, il cui papà, direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia venne ucciso il 31 marzo 1995. I moniti di Papa Francesco affinché ci si liberi dai soprusi, dalle prepotenze e dalle oppressioni, faranno da cornice alle testimonianze di chi s’impegna sulla scia di don Pino Puglisi e di don Peppe Diana perché l’affermazione della legalità scacci il male e la violenza. Alle 12, come ogni domenica, il Regina Caeli recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.