Arte e fede: Palestrina, ripartono i corsi di “Holy Dance” diretti da suor Anna Nobili

Danza moderna, danza classica, hip hop e tip tap: alcune tra le specialità del ballo più note e praticate vengono declinate in chiave cristiana. È l’esperienza dell’associazione Holy Dance-Artisti cattolici nel mondo, una realtà nata a Palestrina (Rm), che oggi ha sedi anche in altre parti d’Italia: a Roma, Milano, Foggia, Putignano (Ba). Si tratta di un progetto ideato da suor Anna Nobili, religiosa della congregazione delle Suore operaie della Santa Casa di Nazareth. “Il carisma della Holy Dance consiste nell’annunciare con la gioia della danza la buona notizia che Dio è amore e ha mandato il suo Figlio Unigenito nel mondo perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui – si legge in una nota dell’associazione –. Siamo chiamati, in quanto creati ad immagine e somiglianza della Trinità, a vivere la stessa danza trinitaria sulla terra, con la stessa modalità del donarsi e riceversi”. Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, la sede centrale della scuola riparte con corsi per bambini dai 4 ai 12 anni: “Sono loro i più bisognosi non solo di danza, ma anche di attenzione, cura, attenzione alla vita bella, amore e spiritualità”, spiegano dall’associazione. Non mancano le proposte anche per giovani e adulti “fino a 70 anni e oltre”, aggiungono dalla Holy Dance.