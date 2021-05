Rai Due: Sulla via di Damasco, domani le storie di giovani che hanno sconfitto solitudine e paura durante la pandemia

I giovani che hanno sconfitto paura, solitudine e persino il dolore della morte di un genitore con le armi della fede. Parte da loro, da Salvatore, Massimiliano, Chiara e Gaia, della parrocchia romana di San Felice, la prossima puntata di Sulla Via di Damasco, in onda domani, domenica 23 maggio, alle 8.30, su Rai Due. Vi parteciperà anche don Alberto Ravagnani, prete ed influencer, che parla di fede e spiritualità attraverso la piazza del web. Negli ultimi giorni ha appassionato il web la polemica che lo ha coinvolto con Fedez.

All’interno del programma anche la voce di un giovane medico, Giovanni Santacroce: nel Vangelo ha trovato la forza per sostenere i malati di Covid, nonostante fatiche e senso di impotenza. La conduttrice, Eva Crosetta, metterà in luce anche l’ingegnosa trovata di Giandonato Salvia che ha sfidato questo tempo di crisi con una App per sostenere i più poveri. “Una delle chiamate che abbiamo adesso come Chiesa – afferma don Alberto Ravagnani – è quella di andare in uscita, come dice il Papa, al di là del recinto dei nostri, per annunciare il Vangelo dappertutto”. In chiusura del programma di Vito Sidoti, un’iniezione di fiducia della giornalista Monica Setta, con uno sguardo alla ripresa economica dopo la pandemia.