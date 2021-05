Fratelli tutti: Oria, il 27 maggio un webinar sullo “sguardo delle donne per un mondo più solidale”

“Un’ulteriore occasione di approfondimento e di maggior discernimento dell’enciclica di Papa Francesco, per aiutare a scorgere l’alba di una umanità fraterna e a diventare tutti protagonisti di una storia sempre in costruzione”. Così gli organizzatori, in una nota, definiscono il webinar promosso dall’Ugci (Unione giuristi cattolici italiani) – sezione di Oria e dal Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic) di Bari-Bitonto, in collaborazione con Ugci – sezione di Bari. Il webinar si svolgerà giovedì prossimo, 27 maggio, alle ore 18.30, sul tema: “Lo sguardo delle donne per un mondo più solidale. Il pensiero e l’impegno delle donne per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia e della pace nella società secondo la ‘Fratelli tutti’ e la Costituzione italiana”. Interverranno Rosy Bindi, già presidente della Commissione parlamentare antimafia; Maria Luisa Sgobba, giornalista Mediaset e presidente regionale Ucsi; Alessandra Pasquali, portavoce Gen Verde; Marianna Roglieri, senior advisor Deutsche Bank, e Paola Romano, assessore alle politiche giovanili del Comune di Bari. L’evento è accreditato all’Ordine degli Avvocati di Bari ai fini della formazione professionale continua con n. 2 crediti ordinari. Per info sull’evento e sull’adesione contattare Ugci – sezione diocesi di Oria: ugcioria@gmail.com