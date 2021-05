Nuovi Orizzonti: domenica la Festa di Pentecoste con Chiara Amirante sul tema “Ricevete lo Spirito Santo”

“Una giornata di festa e spiritualità per sentirci famiglia e progredire nel percorso di Spiriththerapy-Orizzonti di spiritualità”: così dall’associazione Comunità Nuovi Orizzonti spiegano un appuntamento in programma domenica 23 maggio, in occasione della Pentecoste, dal titolo “Ricevete lo Spirito Santo”. Dalle 15.15, in diretta dalla Cittadella Cielo di Frosinone, la fondatrice della comunità Chiara Amirante animerà un momento di formazione alla spiritualità, che si snoderà su tre filoni tematici: “Pace a voi”, “Essere strumenti di pace”, “La forza nella debolezza”. Seguiranno attività nei gruppi di condivisione, che rappresentano “uno strumento fondamentale nel percorso di formazione umana e spirituale di Nuovi Orizzonti – spiegano ancora dalla Comunità – perché permette, in un gruppo ristretto di circa 20 persone guidato da un formatore, di confrontarsi con gli altri e rendere le tematiche della formazione concrete per la propria vita personale. La giornata si conclude alle 18 con la celebrazione della messa, presieduta da don Davide Banzato, assistente spirituale di Nuovi Orizzonti. Sarà possibile partecipare online alla giornata, che prevede la traduzione simultanea in inglese, portoghese e spagnolo. “L’iniziativa è rivolta a tutti, perché tutti, specialmente in questo periodo difficile, desideriamo condividere con gli altri momenti intensi e veri. Ci sarà la possibilità di iniziare un lavoro su se stessi con esercizi concreti e pratici per una palestra spirituale”, concludono da Nuovi Orizzonti.