Diocesi: Bolzano-Bressanone, domani messa di ringraziamento a Merano per beatificazione di Francesco Jordan e ordinazione diacono permanente a Vipiteno

Nella domenica di Pentecoste, il 23 maggio, il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, presiede due celebrazioni: alle 9 a Merano con le suore salvatoriane la messa di ringraziamento per la beatificazione di Francesco Jordan, fondatore della famiglia salvatoriana, mentre alle 15 il presule è a Vipiteno per l’ordinazione a diacono permanente di Roman Aukenthaler.

Padre Francesco Jordan, il fondatore della famiglia salvatoriana (la Società del Divin Salvatore e la Congregazione delle Suore del Divin Salvatore), è stato beatificato lo scorso 15 maggio a Roma. Il vescovo Ivo Muser celebra una messa di ringraziamento per il carisma di questa personalità di religioso il 23 maggio, domenica di Pentecoste, alle 9 nella chiesa parrocchiale di San Nicolò a Merano con la comunità delle suore salvatoriane di Maia Alta.

Nel pomeriggio di Pentecoste il vescovo sarà invece a Vipiteno, dove alle 15 nella chiesa parrocchiale è fissata l’ordinazione a diacono permanente di Roman Aukenthaler, 49 anni, di Casateia di Racines, in alta val d’Isarco. Impegnato da un decennio nella comunità parrocchiale di Vipiteno, Aukenthaler è sposato e lavora come cantoniere per il servizio strade val d’Isarco della Provincia. Ha concluso i corsi teologici a Bressanone e da oltre due anni si stava preparando al diaconato permanente.