Diocesi: Acireale, cittadinanza onoraria di Milo al parroco emerito don Lo Giudice

Il Comune di Milo consegnerà martedì 25 maggio la cittadinanza onoraria e la benemerenza civica a don Gaetano Lo Giudice, parroco emerito delle comunità parrocchiali di Milo e Fornazzo (dal 1972 al 2020), in occasione del suo 80° compleanno.

La cerimonia si svolgerà alle 18 nella Sala Centro servizi “Salvatore Arcidiacono”, alla presenza delle autorità civili e religiose. A seguire, alle 19, la celebrazione eucaristica in chiesa madre presieduta da mons. Giovanni Mammino, vicario generale. L’arciprete parroco don Sebastiano Di Mauro dice: “Il conferimento della cittadinanza onoraria e della benemerenza civica da parte del consiglio comunale e in piena intesa con la comunità parrocchiale vuole sottolineare il valore straordinario e l’impegno profuso per 48 anni dal nostro parroco emerito. L’occasione del suo ottantesimo compleanno diventa, quindi, festa di tutta la collettività”.