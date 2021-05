Otto per mille: Acireale, finanziati i lavori di risanamento e ristrutturazione di una parrocchia colpita dal terremoto

Saranno ultimati entro l’anno in corso i lavori di risanamento e ristrutturazione della chiesa parrocchiale “Maria SS. Immacolata”, sita in Dagala del Re, frazione di Santa Venerina, che a seguito del terremoto del 26 dicembre 2018 ha registrato lesioni che hanno provocato lo scollamento fra il prospetto ed il corpo della Chiesa. A renderlo noto è la diocesi di Acireale, che informa che ieri, “con un progetto redatto da professionisti incaricati, negli uffici della Curia diocesana, don Santo Leonardi, parroco di Maria SS. Immacolata, alla presenza di mons. Giovanni Mammino, vicario generale e di don Angelo Milone, direttore dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici, ha stipulato il contratto con la ditta esecutrice dei lavori”. Con progetto esecutivo i professionisti incaricati hanno previsto il risanamento della struttura, attraverso diverse tipologie di lavori, per una spesa complessiva di € 150.000,00. L’opera è finanziata per il 70% dalla Cei con il contributo dell’otto per mille ed il restante 30% dalla parrocchia, attraverso una raccolta fondi per la specifica spesa. “Ringraziamo il vescovo mons. Antonino Raspanti e gli uffici di curia per l’impegno e l’attenzione avuti per la comunità di Dagala del Re”, ha dichiarato don Leonardi: “Per tre anni, a causa del terremoto, siamo stati privati della nostra chiesa. Abbiamo avvertito la sofferenza dovuta all’impossibilità di radunarci; ci auguriamo che, nel contesto del centenario dall’erezione canonica a parrocchia della nostra comunità, possiamo riunirci nuovamente nella nostra chiesa, che per noi è la nostra casa”.