Diocesi: Padova, domani la Festa delle genti con la messa di Pentecoste presieduta dal vescovo Cipolla in cattedrale

Nella diocesi di Padova, appuntamento nella Solennità di Pentecoste, domenica 23 maggio, con la Festa delle genti, l’appuntamento che ogni anno riunisce insieme le comunità etniche cattoliche presenti in diocesi, solitamente vissuta a gennaio, ma viste le condizioni di pandemi rimandata a questa domenica.

L’appuntamento è alle 11.30 in basilica cattedrale a Padova con la celebrazione presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, concelebrata dai cappellani delle comunità cattoliche di altra madrelingua, che hanno la cura pastorale delle rispettive comunità. La messa internazionale – necessariamente contingentata nei numeri – vedrà una rosa di provenienze e appartenenze ampia, per lingue ed espressioni di fede: africani francofoni e anglofoni, cinesi, filippini, indiani, ispanoamericani, polacchi, romeni di rito latino e orientale, srilankesi, ucraini.

A caratterizzare questa celebrazione fin dal saluto iniziale, saranno le lingue diverse, che si armonizzeranno nello stesso linguaggio della fede. Anche i canti e le preghiere saranno espressivi delle diverse comunità etniche, per dire l’universalità della Chiesa e la fraternità come valore capace di trascendere la nazionalità, la lingua e la cultura.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming dal sito della Diocesi di Padova (www.diocesipadova.it) e in diretta televisiva sul canale 11 del digitale terrestre (Telenuovo).